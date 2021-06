Rigoletto, teatro della Scala, in onda su RAI 5

Rigoletto, famosa opera verdiana, viene proposta da RAI 5 nella versione inscenato presso il teatro della Scala.

Si tratta di una edizione allestita da Gilbert Deflo con e le cui scene sono di Ezio Frigerio, i costumi di Franca Squarciapino e la direzione musicale di Riccardo Muti.

Nel cast vedremo Andrea Rost, Renato Bruson, Dimitri Kavrakos, Roberto Alagna, e Mariana Pentcheva. Regia tv di Patrizia Carmine.

Per la trama parla da sola. Rigoletto, gobbo buffone di corte che ironizza su chiunque si trova davanti, ha una bellissima figlia, Gilda. La giovane viene tenuta nascosta ai cortigiani per evitare che questi ultimi possano vendicarsi delle sue beffe. Gilda dal suo canto finisce con il perdere la testa per lo scapestrato duca di Mantova, che si introduce a casa sua furtivamente. Gilda viene rapita, e nel mentre perde la sua virtù. Rigoletto decide dunque di vendicarsi ingaggiando il sicario Sparafucile. Quando quest’ultimo sta per ammazzare il duca, Gilda si para davanti perché innamorata e muore.

