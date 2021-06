Chi sono le prime coppie del cast di Temptation Island 2021?

Ecco chi sono le prime quattro coppie che prenderanno parte del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5

La nuova edizione di Temptation Island si avvicina e ci sono già le prime quattro coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti. Le coppie saranno separate in due villaggi diversi a Is Morus Relais, per affrontare una prima sfida: quella della lontananza. I fidanzati e le fidanzate inoltre dovranno resistere alle tentazioni di avvenenti single (tentatori e tentatrici). Tutti i partecipanti saranno accompagnati in questo “viaggio dei sentimenti” da Filippo Bisciglia, il conduttore del docu-reality di Canale 5.

Chi sono le quattro coppie?

Alessandro e Jessica: Lei ha 34 anni ed è fidanzata con Alessandro da 7 anni. A scrivere alla redazione di Temptation Island, è stata Jessica perché ha trovato il suo ragazzo cambiato, da persona intraprendente a persona monotona e fredda. Jessica si lamenta del fatto che Alessandro pensi spesso alla palestra, al lavoro e a guardare il cellulare e la televisione, e questo ha spento un po’ la passione della coppia.

Claudia e Ste: Claudia ha 26 anni e ha una relazione con Ste da quattro anni. I due dovevano sposarsi in agosto dello scorso anno, ma a causa della pandemia da Covid-19 hanno dovuto rimandare il matrimonio. A contattare la redazione del docu-reality, è stata Claudia perché negli ultimi anni il rapporto con il suo fidanzato non è andato molto bene e con il matrimonio ha delle paure. Ste ha spiegato che partecipa a Temptation per dimostrare di amare davvero la sua compagna.

Valentina e Tommaso: Insieme hanno 19 anni di differenza: lei 40 anni e lui 21. La differenza di età in amore per loro non conta, poiché c’è tanta passione e complicità. I due sono fidanzati da un anno e sette mesi, ma il problema è la forte gelosia di Tommaso.

Manuela e Stefano: I due vengono da Brindisi e sono insieme da quattro anni e mezzo. Il loro principale problema è la fiducia. Manuela infatti ha spiegato di non riuscire più a fidarsi di Stefano dopo aver scoperto diversi tradimenti. La ragazza è una barista di professione ed è andata a vivere da sola per riacquisire la sua indipendenza. Stefano invece vive con sua madre e vuole capire se esiste ancora una possibilità di recuperare il rapporto con Manuela o se è finita in modo decisivo.

