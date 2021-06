Belve, duro scontro tra Asia Argento e la conduttrice Francesca Fagnani: “E’ una rompi**, tignosa”

Intervistata a Belve, Asia Argento si è raccontata a partire dal passato con dipendenza dalle droghe fino al caso Weinstein: tensione con la conduttrice

Ieri sera, venerdì 18 giugno 2021, è andata in onda una nuova puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Una delle ospiti della serata è stata Asia Argento, attrice che si è raccontata dal passato di dipendenza da droghe, fino al caso Weinstein e le accuse di molestie da parte del giovane attore Bennet. Proprio quando si parlava della vicenda Bennet, tra la giornalista e Asia sono scoppiati attimi di tensione.

“E’ finito Bennet” ha esordito così Asia, rispondendo alla domanda della Fagnani sul caso Bennet. “Me la spieghi” ha chiesto interdetta la giornalista alla sua ospite. “Le battute non vanno spiegate sennò non fanno ridere” ha replicato Asia. Dopodiché, la giornalista ha ribattuto: “Magari è una battuta che non faceva ridere“. La Fagnani ha proseguito l’intervista chiedendo ad Asia se avesse commesso qualche errore con Bennet. ” Non l’ho molestato, gli ho fatto il più bel regalo della sua vita” ha raccontato sfacciata la nota figlia d’arte.

Poi, la conduttrice è passata al caso Weinstein, ma viene subito fermata da Asia che ha smentito: “Io non ho denunciato. Ho riferito”. A quel punto, l’attrice ha proseguito: “Non ho denunciato vent’anni prima, perché non volevo passare per la ragazza che veniva stuprata, non volevo che la mia carriera finisse”. Dopodiché, la Fagnani ha chiesto se la carriera ha prevalso sul resto, ma è intervenuta Asia stizzita: ” Lei mi ha interrotto. E’ molto difficile parlare di queste cose forse perché lei non le ha mai subite”.

Asia Argento ha poi chiesto alla conduttrice di cambiare discorso, ma nell’aria c’era tensione. “Sa perché non l’ho denunciato? Perché sarei finita a parlare con persone come lei. E’ una rompib***, una tignosa” ha replicato piccata l’attrice alla Fagnani. “Mi sono veramente rotta di parlare di queste cose, se la gente vuole sapere sono scritte nel mio libro” ha poi chiosato Asia.

Tra due #Belve come Asia Argento e Francesca Fagnani non può che finire a zannate pic.twitter.com/oGbMMPCzHq — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 18, 2021

