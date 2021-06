Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 giugno: previsioni della settimana

Un’altra settimana è finita, e sta per fare spazio alla prossima. Se ti stai domandando come andranno i prossimi sette giorni, Paolo Fox ti aggiorna con il suo oroscopo per tutti e 12 i segni.

Ariete

Stai vivendo un blocco in amore, non riesci a stare sereno. Forse ècolpa di un periodo difficile che hai vissuto in questi mesi, tuttavia devi tener duro. In arrivo per te un incontro che ti farà riflettere.

Nel lavoro ti senti a disagio per degli obiettivi che non hai raggiunto. Sei molto stanco, ma attorno a mercoledì arrivano buone novità!

Toro

Il pianeta dell’amore ti sorride anche se potresti vivere qualche tensione. Purtroppo per te amore vuol dire certezza e le tue esperienze pregresse ti hanno fatto diventare troppo diffidente.

Nel lavoro ci sono ancora dei progetti in sospeso, ma se finora non hai avuto coraggio, adesso devi provare a metterti in gioco. Tra l’altro, la settimana è positiva, occhio solo alla giornata di lunedì!

Gemelli

Per i nati sotto al segno del Gemelli continua un roseo periodo in amore, anche se qualcuno ha voglia di affrettare le cose. Nel weekend avrai giornate positive e il partner ti starà vicino.

Nel lavoro, tutto va secondo i piani, grazie al transito favorevole di Mercurio. Cogli l’arrivo delle prossime occasioni, che vedrai renderanno tutto migliore

Cancro

Sia il Sole che Venere sono nel tuo segno e ti invitano a lasciarti andare. Segui il tuo cuore e non pensare al passato.

Nel lavoro ci sono delle buone notizie che tenderanno a diventare concrete in autunno. Grazie a Venere stai meditando di prendere in considerazione altri spunti per ripartire.

Leone

Periodo florido per i Leoni. Venere sta per entrare nel segno e porterà molte novità in amore. Xerca di stare alla larga da Acquario e Scorpione.

Nel lavoro la settimana non inizia benissimo, ma piano piano tutto si sistema. Non pretendere tutto e subito se stai ambendo a conquistare una posizione di spicco.

Vergine

Stai trascurando la tua vita sentimentale, sebbene tu abbia Venere dalla tua parte. Perché non provi ad instaurare un bel rapporto con Cancro, Bialncia e Pesci?

Nel lavoro senti il bisogno di energie, e soprattutto di evitare chiacchiere. Ci sono ottime novità in arrivo, ma l’opposizione di Giove farà tardare dei progetti.

Bilancia

Sei un pò agitato. Forse ti lasci influenzare dalle pregresse esperienze, come ad esempio una separazione nel passato ricorda che l’estate sarà importante. E invece non devi avere paura!

Nel lavoro hai dubbi sui rapporti instaurati. Se lavori in autonomia potrebbero esserci delle novità in arrivo.

Scorpione

Qualcuno ha voglia di vivere un nuovo amore, di fare nuovi incontri. E per fortuna le stelle ti sorridono. Grazie anche al Sole sarai più bello e attirerai gli sguardi.

Nel lavoro Giove ti sorride. Non sottovalutare tutte le opportunità. Cerca di farti valere, anche se Marte è contrario e sei molto agitato!

Sagittario

Se sei confuso, ora devi cercare di chiarite alcune cose. Se ti manca qualcuno devi ammetterlo, se sei a disagio dillo. Evita di ripensare a cose passate e soprattutto evita le storie impossibili.

Nel lavoro sarai chiamato a prendere delle decisioni. Per fortuna avrai la Luna nel segno ad aiutarti. Pretendi il massimo e avrai il massimo.

Capricorno

Sei confuso in amore, forse per questo periodo di confronti e di troppe parole. In fondo è difficile capire cosa passa nella testa di chi ti piace, e non sai se sia amicizia o avventura.

Per il lavoro, vorresti cambiare, ma forse devi prima accettare quello che c’è. Ti senti sottopagato e anche sottovalutato!

Acquario

Non è un buon momento per gli Acquario. Eppure il cuore batterà comunque molto forte. Sarai contento anche solo di una semplice amicizia.

Per il lavoro, tieni d’occhio le spese, se non hai pecunia. Quando sei in anticipo rispetto agli altri, ti trovi a elaborare strategie vincenti in solitaria!

Pesci

Il pianeta dell’amore gira in tuo favore e potrebbe portare delle belle novità nella tua vita. Stai solo lontano dai pensieri del passato, volta pagina e pensa al futuro.

Nel lavoro, avrai Giove nel segno, ma sarà così per poche settimane. E’ probabile che tu debba fare delle scelte o iniziare un praticantato, non ti buttare giù!

