Tancredi, di Gioachino Rossini, in onda su RAI 5

La settimana di Rai 5 si apre con l’opera Rossiniana Tancredi. Il palinsesto della rete nazionale propone la versione andata in scena presso il Teatro Comunale di Firenze. Si tratta dell’edizione firmata da Pierluigi Pizzi con la direzione musicale di Riccardo Frizza.

Trama

Tancredi, nobile di nascita, cresciuto in una ricca famiglia normanna ha una relazione clandestina con la figlia di Argirio, Amenaide. Data la sua fama in città, alcuni nobili invidiosi lo fanno cacciare dal regno accusandolo di aver tradito la patria intrattenendo con la corte bizantina. Viene dunque etichettato come traditore e cacciato via.

Cast

Sul palco vedremo Raùl Giménez, Daniela Barcellona, Marco Spotti, Darina Takova, Barbara di Castri e Nicola Marchesini. Regia televisiva di Andrea Bevilacqua

