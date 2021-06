Ecco chi è Edoardo Vianello – età – carriera e vita privata del cantautore

Edoardo Vianello è un cantautore, produttore discografico e attore molto noto, tantissimi sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga e stimata carriera.

Il cantautore è nato a Roma il 24 giugno 1938, sin da quando era ragazzino manifestò la sua grande passione per la musica, era giovanissimo quando iniziò a suonare la fisarmonica. Studiava ragioneria ma la sua vera passone era la musica, suonava infatti in giro con la chitarra.

Edoardo Vianello ha fatto il suo esordio come cantante nel 1956, tre anni dopo è uscito il suo primo 45 giri, Ma guardatela. Qualche mese dopo è uscito Siamo due esquimesi. Nel 1961 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Che Freddo. L’anno successivo è uscito Pinne fucile e occhiali, un brano che gli ha fatto conquistare un successo incredibile.

Tantissimi altri sono i brani che lo hanno reso sempre più famoso ed amato come cantante, tra questi: I Watussi, Abbronzatissima, Tremarella, Hully gully in dieci, Sul cucuzzolo della montagna, Guarda come dondolo e altri ancora. Nel 1991 con la canzone Abbronzatissima ha vinto il Telegatto. Nel 2005 ha partecipato al reality Il Ristorante, in onda su Rai Uno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1967 il cantautore ha sposato la cantante Wilma Goich. Dal loro amore è nata la figlia Susanna, quest’ultima è morta il 7 aprile del 2021 a causa di un tumore fulminante.

Sara Fonte

