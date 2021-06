Vespri siciliani, di Giuseppe Verdi, in onda su RAI 5

Rai 5 propone un classico del teatro italiano, obberl i Vespri sicilianimdi Giuseppe Verdi.

Trama

La trama si ispira appunto a quei giorni di ribellione e moti rivoluzionari che i palermitani ebbero all’ora dei vespri di Lunedì dell’Angelo nel 1282. La loro ira era rivolta ai dominatori Francesi, gli Angioini, che venivano considerati oppressori forestieri. Non ci mise tanto a spargere la voce in tutta la Sicilia così da far insorgere altre città.

Cast

Rai 5 propone la versione andata in scena presso il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto. Nel cast nomi di spicco del teatro come Renzo Zulian, Amarilli Nizza, Orlin Anastassov, Vladimir Stoyanov. A dirigere l’orchestra il maestro Stefano Ranzani. Regia televisiva di Fausto Dall’Olio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui