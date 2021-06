Ecco chi è Barbara Foria, età, carriera e vita privata della comica, attrice e conduttrice

Barbara Foria è una nota comica, attrice, autrice, conduttrice televisiva e radiofonica.

La famosa e talentuosa comica è nata il 18 agosto 1975 a Napoli. Oltre a far parte del mondo dello spettacolo e della televisione è anche un avvocato, ha infatti conseguito la laureai in Giurisprudenza ed è iscritta all’albo.

Barbara Foria divenne nota nel 2003 per aver vinto il Festival del Cabaret in rosa a Torino. La comica ha conquistato poi moltissimo successo anche a Colorado con la sua comicità e le sue divertenti imitazioni. A farle ottenere molta visibilità anche il ruolo di Scianel che ha recitato in Gomorra. Ha anche recitato in film come Natale da chef e altri ancora.

Dal 2020 fa parte del cast fisso di Quelli che il calcio, con le sue imitazioni conquista sempre grande successo. La sua prima parodia nel programma è stata quella di Serena Bortone e di Myrta Merlino, un altro suo personaggio che diverte sempre i telespettatori è quello di ‘Mamma Angela’.

Per quanto riguarda la sua vita privata sembra che la famosa ed amata comica ad oggi sia single. In una passata intervista rivelò però di aver avuto in passato un’importante e lunga storia d’amore che le aveva anche fatto pensare ad avere dei figli.

Barbara Foria sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 23 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

