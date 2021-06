Ecco chi è Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi

Laura Efrikian è una famosa attrice e annunciatrice televisiva, nota anche per essere stata la prima moglie di Gianni Morandi.

L’attrice è nata il 14 giugno 1940 a Treviso. Sin da giovanissima manifestò la sua grande passione per la recitazione e il mondo dello spettacolo, iniziò infatti a studiare recitazione al Piccolo Teatro di Milano.

Laura Efrikian approdò in televisione quando era ancora molto giovane. La sua carriera iniziò come annunciatrice in Rai, in poco tempo conquistò molto successo. Sempre sul piccolo schermo ha condotto Canzonissima nel 1961, l’anno successivo ha invece affincato Vicky Ludovisi e Renato Tagliani al Festival di Sanremo. Tanti i successi ottenuti anche al cinema e al teatro.

Negli anni l’attrice si è molto allontanata dalla televisione, ogni tanto torna però sul piccolo schermo per rilasciare interviste sulla sua carriera e sulla sua vita. Da sempre molto riservata non sono però molte le informazioni che si conoscono sulla sua sfera personale.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo però che convolò a nozze con Gianni Morandi nel 1966. Una storia d’amore segnata da una tragedia, l’anno dopo le nozze infatti ebbero una figlia ma morì a poche ore dal parto. Dal loro amore sono nati però altri due figli, Marianna e Marco. Laura Efrikian e il famoso cantante divorziarono nel 1979.

Da anni l’attrice si occupa di un orfanotrofio africano, è proprio in Africa che ha conosciuto il suo attuale compagno. I due stanno insieme dagli inizi del 2000, ma non si conosce l’identità dell’uomo che le ha rubato il cuore.

Laura Efrikian sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 23 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

