Chi è Giuseppe Di Tommaso, l’inviato de La vita in diretta che ha ritrovato il piccolo Nicola?

Ecco chi è Giuseppe Di Tommaso, giornalista de La Vita in Diretta, che ha ritrovato il piccolo Nicola Tanturli: età, carriera e vita privata

Oggi, mercoledì 23 giugno 2021, è stato ritrovato Nicola Tanturli, bambino di 21 mesi scomparso nel Mugello nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Lo ha ritrovato Giuseppe Di Tommaso, inviato de La Vita in diretta, in una scarpata a 2,5 chilometri dall’abitazione e a 25 metri di profondità. Il giornalista ha udito pianti e lamenti, appena ha chiamato i Carabinieri. Ciccarelli, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Scarperia, è sceso a 25 metri identificando il piccolo che ha chiesto subito della mamma. A quel punto, è stato poi riconsegnato alla madre. Nicola è apparso con qualche graffio, ma in buone condizioni di salute.

Chi è Giuseppe di Tommaso?

Nato a Tursi, in provincia di Matera il 27 novembre 1978, Giuseppe Di Tommaso ha iniziato a collaborare come giornalista con la Rai nel 1998. Nel 2008 si è occupato spesso di cronaca estera, lavorando come inviato in campi profughi in Libano e in Medio Oriente. L’anno successivo ha cominciato a collaborare nel programma “Le amiche del sabato” e “Linea Blu”, trasmissione in onda in estate. Nel giugno 2011 è entrato a far parte della redazione di “Unomattina Estate”, per realizzare interviste ad artisti della musica e personaggi di costume della scena nazionale ed internazionale. Dal 2005 collabora in diverse rassegne importanti, dal Festival di Sanremo, a Oscar della tv, ai David di Donatello, al Festival internazionale del film di Roma, Mostra internazionale d’arte e cinema di Venezia e Vittorio Veneto Film Festival. A giugno dello stesso anno, è approdato come inviato a Buongiorno Benessere, Estate in diretta a fino La Vita in diretta.

Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui “La Torre d’Oro”, “Premio Letterario Carlo Levi”, “Rabatana D’Oro”, “Premio Associazione no Aids onlus” e “Premio Heraclea”.

Per quanto riguardo la vita privata, non si hanno informazioni. Stando a quanto dichiarato con ironia dallo stesso giornalista l’anno scorso a La vita in diretta, dovrebbe essere “single per scelta delle altre”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui