Ascolti tv mercoledì 23 Giugno 2021, programmi serali

Nella serata di mercoledì 23 giugno 2021, quali saranno stati i programmi televisivi che hanno fatto maggiore share di ascolti?

Indubbiamente a registrare il massimo degli ascolti è stata la partita degli europei Portogallo-Francia andata in onda su Rai 1 con il 6.414.000 telespettatori, per uno share del 30%. La partita si è conclusa con un pareggio, lasciando una porta aperta alle sorti degli europei. Proseguendo sui canali Rai, Rai 2, con il film Ricetta per un inganno ha interessato 908.000 spettatori (4.2%), mentre Rai 3 con Chi l’ha Visto? ha totalizzato ben 2.307.000 spettatori con il 12.4% di share. Buon momento quindi per i canali Rai, che tra le partite degli europei e i programmi culturali del calibro di Chi l’ha Visto, riesce a mantenere alta la concorrenza con la rete Mediaset.



Passando ai canali Mediaset, su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni è riuscito ad attirare circa 1.625.000 spettatori con uno share del 9%. Invece, su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha visto ben 806.000 spettatori pari al 4%. Il canale Rete4 ha trasmesso Zona Bianca che ha incollato circa 668.000 spettatori davanti la tv con il 3.9% di share.



Proseguendo, La7 propone il programma tv Atlantide – Storia di Uomini e di Mondi che ha attirato ben 221.000 spettatori con lo share dell’1.5%. Su Tv8 è stata mandata in onda la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone che ha potuto registrare uno share del 2% con 380.000 spettatori. Il canale Nove ha riproposto Accordi & Disaccordi grazie al quale ha registrato circa 225.000 spettatori con lo share dell’1%.

