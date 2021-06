Superluna di fragola nei cieli del 24 giugno 2021: perché si chiama così e come vederla

Questa sera, occhi puntati verso il cielo: arriva la Superluna di fragola, ecco da dove deriva il nome

Questa sera, 24 giugno 2021 nei cieli c’è la Superluna di fragola, l’ultima di quest’anno. Che cos’è e perché si chiama in questo modo così particolare?

Dopo la Superluna rosa di aprile e quella di sangue di maggio, una nuova luna è pronta ad illuminare il cielo di tutto il mondo. Il popolo dei nativi americani la chiamavano Luna delle fragole, perché è visibile durante il periodo della raccolta di questi frutti rossi e la luna delle rose in Europa non è la vera Superluna. In tal caso, il perigeo, ovvero il punto più vicino del satellite naturale alla Terra, preannuncerà di qualche ora il plenilunio. La luna dunque sarà situata a circa 366mila km dalla Terra, 3mila km di troppo, ma regalerà una visuale spettacolare. Non la vedremo però di colore rosso come può alludere il nome.

Come e quando vedere la Superluna?

La Superluna sarà visibile all’alba oppure al tramonto. Dunque, circa alle 21 del 24 giugno 2021 e alle 5:30 del 25 giugno. Quella dell’emisfero boreale (il nostro) la Luna piena sarà più bassa dell’anno e comparirà più brillante e circa il 7% più grande.

