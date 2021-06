Ecco chi è Emilio Solfrizzi – età – carriera e vita privata dell’attore e comico

Emilio Solfrizzi è un noto attore e comico, tanti i successi conquistati a teatro, al cinema e in televisione nel corso della sua lunga carriera.

L’attore è nato il 5 aprile 1962 a Bari, dopo aver frequentato il liceo classico si trasferì a Bologna dove conseguì la laurea al Dams. Negli anni Novanta formò il duo comico ‘Toti e Tata’ con Antonio Stornaiolo, i due ebbero non poco successo.

Insieme a Stornaiolo Emilio Solfrizzi fondò il teatro-cabaret ‘La Dolce Vita’ di Bari nel 1988, tanti gli importanti e divertenti spettacoli che gli fecero conquistare visibilità e fama.

L’attore fece il suo debutto al cinema nel 1995 nel film Selvaggi di Carlo Vanzina. Ha poi recitato in molti altri film come Se fossi in te, Maschi contro femmine, Femmine contro Maschi, Se sei cosi ti dico si, Un matrimonio da favola, Sei mai stata sulla luna?, L’amore rubato e molti altri ancora.

Emilio Solfrizzi ha recitato anche in molte fiction e serie tv sul piccolo schermo, tra queste: Sei forte maestro, Love Bugs, Tutti pazzi per amore, Mi ricordo Anna Frank, Gli anni spezzati – Il commissario, Amore pensaci tu e altri ancora. Tantissimi sono stati anche i ruoli che ha interpretato a teatro.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, l’attore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo che è sposato con Renata Del Turco, dal loro amore sono nati due figli, Francesca e Luca.

Emilio Solfrizzi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 24 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

