Europa riconosciuta, edizione 2004, in onda su RAI 5

Europa riconosciuta, questa è l’opera che ci terrà compagnia nella mattinata di Rai 5. Si tratta di uno spettacolo molto famoso, diretto da Luca Ronconi, nato dalla regia di Antonio Salieri, su libretto del poeta aulico Mattia Verazi.



La trama

La protagonista della storia è la principessa di Tiro Europa, che sta per andare in sposa al principe Isseo, quando viene rapita e data in moglie al re di Creta Asterio. Infatti Asterio non appena scoperto della morte del padre di Europa, sovrano di Tiro, parte da Creta per insediare la sua sposa Europa sul trono che fu di Agenore.

Cast

L’edizione proposta è quella andata in scena presso il Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre del 2004, con la direzione di Riccardo Muti. Sul palco Diana Damrau, Désirée Rancatore, Daniela Barcellona e Giuseppe Sabbatini. Partecipi anche i due ballerini Alessandra Ferri e Roberto Bolle. Regia tv di Pierre Cavassilas.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui