Battiti Live 2021, la scaletta dei cantanti e come vedere la kermesse musicale in tv e in streaming

E’ iniziato Battiti Live 2021, la kermesse musicale più attesa dell’estate: ecco tutta la scaletta degli artisti e come vederla in tv e in radio

Oggi, venerdì 25 giugno 2021, è iniziato Battiti Live, kermesse condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in onda su Radio Norba. Ci sarà sempre la giovanissima Mariasole Pollio, che intervisterà gli artisti dietro le quinte per svelare curiosi aneddoti. Come lo scorso anno, l’evento si svolge in tour in tutte le città della Puglia, da Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo e poi ancora Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Gli artisti che si esibiscono la prima sera sono: Nek, Sangiovanni, Master Kg, Irama, Dotan, Boomdabash, Baby K, Colapesce Dimartino, Fedez, Orietta Berti, Alessandra Amoroso, Annalisa, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Noemi, Deddy, Capo Plaza, Shade, Gazzelle, Coma Cose, Federico Rossi, Mara Sattei, Arianna, Andrea Damante.

L’evento è possibile ascoltarlo su Radio Norba, Radionorba TV e Telenorba il venerdì 25, domenica 27 e martedì 29 giugno, giovedì 1 e sabato 3 luglio. A partire da metà luglio, la kermesse sarà trasmessa su Italia 1. Per quanto riguarda le repliche, verranno rese note su Mediaset Play Infinity, Mediaset Extra, Italia 2

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui