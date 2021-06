Ecco chi è Salvatore Esposito – età – carriera e vita privata dell’attore

Salvatore Esposito è un noto attore, conosciuto soprattutto per il ruolo di Gennaro Savastano nella famosa serie tv Gomorra.

L’attore è nato il 2 febbraio 1986 a Mugnano, in provincia di Napoli. Sin da giovanissimo manifestò la sua grande passione per la recitazione, dopo aver conseguito il diploma prese parte a due cortometraggi, Il consenso e Il principio del terzo escluso. Subito dopo ha iniziato a frequentare prima l’Accademia di Teatro Beatrice Bracco poi la Scuola di Cinema di Napoli.

Per farsi spazio nel mondo del cinema Salvatore Esposito decise di trasferirsi a Roma. Nel 2013 ottenne un importante ruolo nel cast della fiction Il clan dei camorristi. A renderlo famoso è stata però un’altra serie tv, Gomorra, dove ha recitato nei panni di protagonista.

L’attore ha recitato anche al cinema in diversi film come Lo chiamavano Jeeg Robot e Puoi baciare lo sposo. Ha poi ottenuto un ruolo nella quarta stagione della serie Tv Fargo. Lo abbiamo poi visto in altri film come: AFMV – Addio fottuti musi verdi, Taxi 5, L’eroe, L’immortale e Spaccapietre.

Per quanto riguarda la sua vita privata dal 2014 l’attore è impegnato sentimentalmente con una ragazza che si chiama Paola Rossi.

Salvatore Esposito sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 giugno su Rai Uno.

