Maria Stuarda edizione 2008 in onda su RAI 5

Maria Stuarda è l’opera proposta da Rai 5 nell’edizione del 2008. Si tratta della versione diretta da Pier Luigi Pizzi e messa in scena presso il Teatro della Scala.

Trama

Fatta prigioniera in Inghilterra, Maria Stuarda viene incarcerata con l’accusa di omicidio ai danni del marito Darnley. La verità è che viene fatta fuori per aver avanzato pretese sul trono di Inghilterra, di appartenenza alla regina Elisabetta I. Quest’ultima non riesce a decidere se risparmiarla o condannarlo a morte, mentre Maria spera nella grazia.

Cast

Nel cast le voci sono di Anna Caterina Antonacci e Mariella Devia. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Direttore Antonino Fogliani. Regia televisiva di Carlo Tagliabue.

