Jessica scatenata dopo la vittoria del GF Vip – che bordata contro Barù: “Ci rivedremo ma…”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti ed a vincere è stata Jessica Selassié. La principessa etiope, che entrò nella casa più spiata d’Italia sei mesi fa, è una persona diversa vista l’enorme quantità di avventure ed esperienze che il reality show le ha permesso di vivere. Fra queste, sicuramente, rientra il suo legame con Barù Gaetani con la 26enne che non ha mai nascosto di provare attrazione nei confronti del nobile toscano. Ma, nel loft di Cinecittà, non è mai successo nulla di rilevante. Ora che il programma è concluso ci si domanda se fra i due possa nascere qualcosa o meno.

Le speranze di Jessica

La vincitrice del GF Vip 6 si è espressa in merito, in una intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La principessa ha confessato di avere ancora delle speranze per quanto riguarda una relazione con Barù, il quale, attualmente, preferisce rimanere in silenzio e stare lontano da voci di gossip. “C’é attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”, ha sottolineato Jessica sorridendo al magazine diretto dal conduttore del reality show e la ragazza non ha mancato di ringraziarlo per la splendida possibilità che le ha concesso.

Jessica Selassiè, nuovo rapporto con Lulù e Clarissa

“Quando è uscita Clarissa, e sono rimasta da sola con Lulù, è stato molto difficile gestirla. Lulù è una dai mille capricci. che richiede mille attenzioni, anche quando non ha bisogno. lo ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch’io”, ha poi sottolineato Jessica Selassié in merito al nuovo rapporto che si è venuto a formare con Lucrezia e Clarissa. Nelle ultime settimane, infatti, fra la vincitrice e Lulù vi sono state anche delle discussioni.

La previsione di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, in una sua intervista sul settimanale Chi, si è esposto anche riguardo al possibile futuro fra Barù e Jessica dichiarando: “Secondo me quando usciranno svanirà tutto, visto che non è successo niente in questi mesi”. L’ex gieffino ha parlato della vincitrice del programma, di Soleil e della sua Sophie: “I primi giorni nella Casa giocavo molto perché avevo il ruolo del tentatore. Mi ero avvicinato a Sole, che conoscevo già, ma ci vedevamo come amici. È normale che ci sia attrazione, ma non sempre vai oltre, infatti è stata il nostro Cupido. Invece Jessica era attratta da me e a me piaceva il suo carattere, ma niente di più. Sono entrato nella Casa con il desiderio di guardare Sophie negli occhi per essere sicuro che le mie sensazioni fossero esatte. Lei ha avuto la mia stessa percezione perché, quando sono arrivato, ha detto in confessionale: “È il mio prototipo di uomo”. Dicevo che non l’avrei guardata perché era fidanzata con Gianmaria, ma dopo quattro giorni mi sono dichiarato e stavamo già flirtando di nascosto”.

