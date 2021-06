Ascolti tv prima serata venerdì 25 giugno 2021

Quali saranno stati gli ascolti della prima serata di venerdì 25 giugno? Di seguito trovi tutti i dati additare con annessi stare, canale dopo canale.

Cominciamo dalla rete RAI. In previsione dello stop fino a sabato 26 giugno degli europei, RAI 1 ha mandato in onda il film Separati ma non troppo che batte tutti gli altri programmi in prima serata con 1.866.000 spettatori e un 10,7% di share. Il secondo canale Rai ha proposto il film Frammenti di memoria che ha totalizzato il 5,7% di share pari a circa 1.013.000 spettatori. Su Tai 3 non è mancata la cultura con il programma Atlantic crossing, che con il 4,3% di share ha coinvolto meno di 700 mila spettatori.

Per la Mediaset, la situazione è stata la seguente. Canale 5 ha mandato in onda una puntata della nuova serie Masantonio Sezione scomparsi che ha raccolto davanti al video 1.688.000 spettatori pari al 10,1% di share. Supereroi invece su Italia 1 che con il film X-Men: L’inizio ha intrattenuto 953.000 spettatori, per circa il 6% di share. Rete 4 rimane fedele ai programmi di attualità e con Quarto grado ha interessato circa 1.655.000 spettatori con il 12,1% di share.

