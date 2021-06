Euro 2020, Italia-Austria, Chiellini fa una gaffe virale: “Combatteremo il nazismo”

Il capitano della Nazionale italiana Chiellini fa una gaffe prima del fischio d’inizio della partita Italia-Austria Euro 2020: “Combatteremo il nazismo”

Oggi, sabato 26 giugno 2021 gioca l’Italia contro l’Austria per gli Europei di Calcio 2020. Come è noto, la Nazionale degli Azzurri ha fatto piuttosto discutere, poiché quasi tutti i giocatori hanno deciso di non inginocchiarsi per il Black Lives Matter, movimento attivista internazionale che combatte le discriminazioni razziali. Una decisione libera quella degli Azzurri, che è stata piuttosto criticata.

Oggi, poco prima del fischio d’inizio della partita, il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini è scivolato su una “buccia di banana”. Che cosa è accaduto?

Alla domanda dell’intervistatore sul atto di inginocchiarsi o meno prima della partita, Chiellini ha replicato: “Penso che non ci sia nessuna richiesta. Se quando capiterà qualche richiesta dalle altre squadre, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Poi cercheremo sicuramente di combattere il nazismo, in altro modo con delle iniziative assieme alla federazione nei prossimi mesi”.

dimmi che non hai capito un cazzo senza dirmi che non hai capito un cazzo, inizia chiellini: #ITAAUT pic.twitter.com/P6U6BzeBM3 — valentina,,? (@mocciosvs) June 26, 2021

Insomma, una gaffe che è diventata immediatamente virale sui social, in particolare Twitter.

“A forza di “you pay”, al buon #Chiellini è andato in pappa il cervello” ha commentato un utente con ironia.

“Dopo quello che ha detto chiellini a chi di voi é passata la voglia di vedere” ha cinguettato qualcun altro indignato.

