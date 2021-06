Ascolti tv 26 giugno 2021, prima serata

Anche per la prima serata di sabato 26 giugno 2021, abbiamo raccolto gli indici di ascolto che i vari programmi televisivi trasmessi hanno totalizzato. Non possiamo nascondere certi che a sbaragliare la concorrenza di ogni canale è stata la disputa degli ottavi di finale per la nazionale italiana, che ha sfidato l’Austria (tra l’altro vincendo 2-1 ai tempi supplementari.

Con ben 13.275.000 spettatori, pari al 61,1% di share, RAI 1 si accaparra il primo posto. Per RAI 2, il film Ossessione senza fine ha incassato il 2,3% di share con appena 500 mila spettatori. RAI 3 invece, con White Oleander porta a casa il 2,1 di share pari a circa 453 mila spettatori.

Per la mediaset, su Canale 5, Grand Hotel incassa 998 mila spettatori, con il 4,9% di share, mentre su Italia 1 Shrek Terzo ha coinvolto circa 469 mila spettatori, per il 2,1% di share. In onda su Rete4, Mamma mia ha totalizzato l’1,8% di share con 388 mila spettatori. Su La7 Downton Abbey porta a casa 235 mila spettatori.

