Il pellicano, in onda su RAI 5

La settimana culturale di Rai 5 si apre con l’opera teatrale “Il pellicano”. Si tratta di un’opera di August Strindberg. La versione proposta è quella tradotta da Luciano Codignol e Bruno Argenziano per la di regia Orazio Costa Giovangigli.

La trama

La storia racconta delle vicende tragiche di una famiglia alla deriva. Il protagonista indiscusso della famiglia è la madre, una donna senza marito, cattiva e di stazza grossa che dirige casa come fosse un uomo. Immaginando come in un sogni, la donna non riesce a rendersi conto del male che la rappresenta.

Cast

Le scene sono di Nicola Rubertellli mentre i costumi di Enrico Luzzi e la fotografia dk Vincenzo Seratrice. Dalle musiche di Alfredo Quaranta sul palco vedremo Giovanna Galletti, Nilo Checchi, Marina Donadi, Sandro Dori, Luisa Aluigi.

