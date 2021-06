Oroscopo di Paolo Fox dal 28 giugno al 4 luglio: previsioni della settimana

Il mese si accinge a finire e a fare le redini a luglio. Come si metteranno le cose per i segni zodiacali? Lo scopriamo con le previsioni della settimana nell’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Venere ti sorride e ti dà molta fiducia nell’amore. Riuscirai a prospettare qualcosa per il futuro, e guarderai di buon occhio anche i nuovi incontri.

Nel lavoro riuscirai a fare qualcosa di più. Se hai chiesto qualcosa in passato, forse adesso ne raccoglierai i frutti. Occhio solo alla giornata di sabato quando sarai molto nervoso.

Toro

Stai per dire basta a quelle relazioni plastiche o vissute a metà. Le chiacchiere stanno a zero, anche se un chiarimento potrebbe giungere nel weekend. I motivi economici potrebbero essere causa di chiacchiere nelle coppie.

Per il lavoro, qualcuno spettegolare di te alle tue spalle. Tuttavia sta per iniziare un periodo di cambiamento, ma anche di nervosismo.

Gemelli

Quelle nate come semplici amicizie potrebbero diventare qualcosa di più. Quando provi attrazione mentale tutto va bene, ma se manca quello, ti senti insoddisfatto. Buon momento anche per chi ha una storia sulle spalle.

Nel lavoro stanno per arrivare buone notizie, grazie al trandito nel segno di Mercurio. Sono possibili nuovi lavori a tempo parziale, entro l’estate potresti firmare un nuovo contratto.

Cancro

Il momento è dei migliori in amore. Sei sicuro di te e riesci ad ottenere da te stesso un atteggiamento propositivo. È possibile ritrovare una bella energia nelle coppie che hanno un buono equilibrio. Una giornata promettente sarà quella di mercoledì.

Nel lavoro qualcosa sta per cambiare e questo sarà il momento giusto per parlare dei progetti da far partire in autunno. Se devi approcciarti ad una persona che conta, fallo martedì o mercoledì.

Leone

Il transito di Venere nel segno favorisce i nuovi incontri che saranno persino interessanti. Per qualcuno ci sarà anche un ritorno di fiamma con una persona del passato. Ogni scelta nella vita di coppia è favorita.

Nel lavoro la tua ambizione sarà premiata, e ti aiuterà a dare il meglio di te in una sfida che ti toccherà nelle prossime settimane. Saturno in opposizione consiglia di non fare azzardi con i soldi.

Vergine

Venere nel segno rende gli incontri che farai integrante fino alla meta di luglio. Se hai una coppia ben consolidata adesso diventerà ancora più in.

Nel lavoro non ti manca lo spirito vitale, ma in questi giorni vorresti più esiti concreti. Proprio entro la fine di luglio potrà arrivare una bella notizia.

Bilancia

Se giugno è stato altalenante per te in amore, il mese di luglio parte con stelle favorevoli per i sentimenti. Pitresti rimanere folgorato da un Ariete, un Leone, o un Sagittario. Evita di discutere nella giornata di mercoledì.

Nel lavoro le cose non vanno come vorresti. Così, alla fine, non ti senti soddisfatto e sei avvilito. Ma non disperare. Presto arriveranno delle soluzioni, cercate di non arrabbiarti per motivi futili.

Scorpione

Sei rimasto ferito da qualche pregressa esperienza ed ora sei troppo aggressico. Entro i primi giorni di luglio sarà necessario fare chiarezza con al persona del cuore. Le stelle ti invitano a restare sereni.

Nel lavoro stai vivendo il desiderio di emergere, di fare cose importanti, ma attenzione alle spese eccessive. È anche una settimana interessante per capire qual è la strada giusta per il tuo futuro.

Sagittario

Vivrai in questa settimana un momento di recupero. Se sei ancora innamorato della stessa persona dovrai provare ad andare oltre le avversità. Comunque, grazie a Venere in aspetto favorevole potrai recuperare.

Nel lavoro ha analizzato bene il passato, adesso finalmente si muove qualcosa, tutto merito di Venere e Marte favorevoli. La combinazione di questi due pianeti può portare qualche buona soluzione.

Capricorno

Dal momento che resti fermo sulle tue posizioni avrai giorni di tensione. E se il partner non ti viene incontro, allora valuta se sia il caso di mettere la parolafine. Tuttvia le stelle ti invitano anche ad avere molta pazienza.

Nel lavoro ti vengono affidati sempre degli incarichi poco redditizi e molto pesanti. Il mese di luglio riuscirà a portare molta più serenità nella tua vita. Non pretendere di più e non lasciare il tuo lavoro.

Acquario

Sei poco tollerante con tutto e tutti. Sei preso da molti dubbi e incertezze, e le cose peggiorano se avrai il sospetto di avere a che fare con una persona poco sincera. I rapporti in crisi sono a un punto di non ritorno, ma non è detto che ci sia una separazione.

Nel lavoro resta la speranza di dar via a nuovi progetti. Ora però sei deluso da qualcuno che ha fatto promesse non mantenute. Fine a metà luglio devi fare attenzione a non perdere la pazienza.

Pesci

Conferme in amore, ma non dichiarare di voler vivere un amore libero. Per le coppie sicuramente sono state in grado di superare la crisi che c’è stata nel mese di maggio. L’unica cosa che può disturbare ancora è quello dei rapporti con i parenti, soprattutto se c’è qualcuno che continua a creare difficoltà nella vostra relazione.

Nel lavoro, grazie alla decisione di Giove rimarchevole la tua posizione confermata anche in autunno. Se hai bisogno di mettere in cantiere un progetto importante, le giornate di mercoledì e giovedì sono le migliori.

