Camper, chi sono i conduttori? Quando e fino a quando va in onda?

Uno dei programmi estivi su cui è cresciuta una certa curiosità tra i telespettatori è senza dubbio Camper, una nuova trasmissione in onda su Rai 1 che introduce alle bellezze d’Italia, tra gusto e allegria. Si tratta sostanzialmente di un format simile a E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici, ma con un’atmosfera ovviamente estiva.

La prima settimana non è andata molto bene in termini di ascolti (solo il 12 % di share) ma la speranza è che con le prossime puntate le cose possano migliorare. Camper va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12, proprio in sostituzione di E’ sempre mezzogiorno, in pausa estiva.

I conduttori di Camper sono Roberta Morise e Tinto, ma il programma può contare anche su diversi inviati: oltre a Samuel Peron ed Elisa Silvestrin, ci sono anche Federica Denaro, Mirko Gancitano, Gloria Aura Bortolini, Bianca Luna Santoro, Lorenzo Branchetti, Maria Elena Fabbi, Monica Caradonna e Francesco Gasparri.

Ma fino a quando andrà in onda il nuovo programma su Rai 1? Proprio perché “sostituto” di E’ sempre mezzogiorno, Camper durerà per tutta l’estate, sempre dal lunedì al venerdì e sempre alle ore 12: chiaramente, se gli ascolti non esaltanti dovessero confermarsi, la Rai potrebbe anche operare qualche cambiamento. Da settembre la programmazione tornerà quella classica con il programma della Clerici.

