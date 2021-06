Chi è Nina Monti, la cantautrice a cui Grillo vuole affidare il rilancio del M5S

Tra i motivi che hanno portato allo scontro il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ci sarebbe anche una cantautrice romana.

Stiamo parlando di Nina Monti, figlia d’arte, come riporta anche il Corriere della Sera. Nina Monti, infatti, è figlia di Maurizio, il paroliere che scrisse alcune delle canzoni più belle di Patty Pravo (su tutte Pazza Idea e Come un Pierrot).

Ma perché Nina Monti sta facendo litigare Grillo e Conte? La motivazione va ricercata nella comunicazione, un settore a cui il Movimento 5 Stelle tiene in maniera (ovviamente) prioritaria.

L’ufficio di comunicazione dei pentastellati è attualmente in mano proprio alla cantautrice romana, per cui stravede Beppe Grillo, tanto che è già stata soprannominata “la Casalina di Beppe”.

Un riferimento tutt’altro che casuale, dato che dall’altra parte c’è quel Rocco Casalino, fedelissimo di Conte e portavoce dell’ex premier durante il Conte 1 e il Conte 2, che non ha alcuna intenzione di mettersi di lato.

Giuseppe Conte vorrebbe riaffidare il rilancio del M5S proprio a Casalino, ma deve fare i conti con Nina Monti, che ormai affianca Grillo in tutto ciò che riguarda la comunicazione, compresi gli appuntamenti in giro per l’Italia.

Inoltre, Nina Monti ha dimostrato di tenere particolarmente a tematiche come la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica, storici cavalli di battaglia del (primo) Movimento 5 Stelle. La sfida tra Grillo e Conte passa anche da qui.

