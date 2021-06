La vendetta di Luna è basato su una storia vera? La vicenda alle spalle

Dietro al film ‘La vendetta di Luna’ c’è una storia vera?

La vendetta di Luna è un film di genere thriller uscito nel 2017 e diretto da Khaled Kaissar. Il film andrà in onda stasera su Iris alle 21.

Luna, interpretata da Lisa Vicari, è una giovane ragazza di 17 anni che si ritrova a fare i conti con una drammatica vicenda, durante una vacanza in montagna la sua famiglia viene uccisa da alcuni uomini misteriosi. Lei riesce a scappare ma la sua vita cambia totalmente e scopre alcuni segreti sulla sua famiglia.

La 17enne continua ad essere in pericolo dopo la fuga, i servizi segreti vogliono uccidere anche lei. A proteggerla ci pensa il miglior amico del padre, Hamid, un agente russo afgano. Quest’ultimo per portarla in salvo all’estero tradisce i servizi segreti. Luna però non vuole partire, la sua intenzione è infatti quella di vendicare la sua famiglia. Con coraggio non si arrende e decide di affrontare i nemici del padre aiutata da Hamid.

Ma cosa c’è dietro il film ‘La vendetta di Luna’? Il film è basato su una storia vera, avvenuta nel 2012. Una famiglia di agenti russi dopo essere stata scoperta fu arrestata nel Baden-Württemberg.

Sara Fonte

