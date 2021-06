Federico Fashion Style è tornato con un singolo autocelebrativo e super trash “Io sono pazzesco”

Il noto hairstylist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style ha pubblicato il videoclip di “Io sono pazzesco”, singolo davvero super trash

Oggi, lunedì 28 giugno, è una giornata particolare per Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri. Il popolare hairstylist infatti ha pubblicato il videoclip di “Io sono pazzesco” tormentone super trash. Un buon inizio per sbarcare nel mondo competitivo della musica.

Il brano pubblicato già in anteprima lo scorso 18 giugno presenta una melodia ballabile e principalmente con alcuni elementi di trap. Non manca la frase ritornello “Io sono pazzesco”, che rispecchia in pieno l’essenza ironica ma allo stesso tempo autocelebrativa di Federico Fashion Style. Insomma, ci ha messo tutto se stesso.

Il videoclip è stato girato nei giorni scorsi a Cinecittà World e nella suggestiva location delle QC Terme di Roma. All’interno dello stesso video, c’è la partecipazione della tik toker Aurora Celli, nei panni di Cleopatra che accompagna il faraone interpretato da Federico Lauri. Tra le partecipanti, anche Michelle Bellanti e l’attrice Angelica Loredana Anton nel ruolo di sciamana.

Il testo di Io sono pazzesco

Con uno più figo di me

non ci sei mai stato

perché la gelosia è una malattia

che ha divorato ogni parte di te

tu senti bisogno di me

come un bracciale Cartier

non mi trovi in una vetrina

non sono in vendita neanche per te

il sole è puntato su me

la pelle trasuda Chanel

nuvole bianche di narghilè

stanotte ci scappa la festa

viviamoci quello che resta

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

Riprenditi tutti i tuoi guai

e te li riporti a Dubai

dal grattacielo più alto del mondo

io ti saluto Dubai

sono così Fashion Style

non mi importano i tuoi like

Ci rivediamo, forse mai?

Voglio solo hashtag goodbye

il sole è puntato su me

la pelle trasuda Chanel

cocktail in spiaggia ed il canapè

stanotte ci scappa la festa

viviamoci quello che resta

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

Pazzesco, pazzesco

Io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco.

super pazzesco, pazzesco

io sono pazzesco

Voi non siete pazzeschi

io sono pazzesco e voi no.

