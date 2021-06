Taylor Mega con un nuovo amore dopo Sacky? Ecco chi è l’uomo misterioso

Taylor Mega si è mostrata sui social in compagnia di un uomo misterioso con cui si scambiava effusioni appassionate in piscina: di chi si tratta?

Estate d’amore per Taylor Mega? La bella influencer friulana si è mostrata pochi giorni fa su Instagram mentre si scambiava baci appassionati con un uomo misterioso in piscina. Queste storie hanno sicuramente scatenato la curiosità di tantissimi fan, che non hanno fatto altro che chiedere qualche spiegazione in più alla loro beniamina.

“Quanto sono romantica oggi. E’ una storia lunga e travagliata che un giorno vi racconterò” ha dichiarato la Mega nelle sue storie. Oggi però l’influencer classe 1993 ha svelato qualche dettaglio un più sull’uomo dall’identità ignota.

“Allora amore, qua dicono tutti che sei agèe. Ma vuoi dire a tutti quanti anni hai?” ha chiesto Taylor all’uomo. Lui ha risposto dicendo 38 anni. A quel punto, molti hanno sospettato che sia un uomo molto benestante con un ottimo stile di vita. “Ma come mai una persona si affianca a me diventa automaticamente billionaire?” ha ironizzato la ragazza.

Insomma, non si hanno molti dettagli sull’uomo in questione e sicuramente saranno svelati dalla sua fidanzata.

Data la complicità tra i due, si può dire che il flirt con il rapper Sacky è definitivamente archiviato.

