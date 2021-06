Ascolti tv 28 giugno 2021 prima serata

Vediamo insieme quali sono stati gli ascolti tv nella serata del 28 giugno 2021, dove come ogni sera da quando sono cominciati gli europei, ha dominato la partita Francia Svizzera.

Partiamo dalla rete nazionale. Come anticipato si aggiudica il primo posto di share su Rai1 la partita di Euro 2020 Francia-Svizzera che ha attiratk ben 7.405.000 spettatori pari al 35.89%. Rai 2 ha trasmesso un episodio della serie TV Hawaii Five O, che ha registrato l’interesse di 1.014.000 spettatori pari al 4.61% di share. A seguire NCIS New Orleans ha raggiunto 732.000 spettatori con il 3.47%. In ultimo su Rai 3, i, programma Report ha registrato 1.232.000 visioni, per uno share pari al 5,7 %.

Proseguendo sui canali mediante, Canale 5 ha trasmesso Mr Wrong – Lezioni d’Amore che ha registrayo un audience pari a 1.486.000 spettatori pari all’8.06% di share. Per Italia 1 Il Settimo Figlio ha registrato un ascolto pari a 838.000 spettatori, ovvero il 3.97% di share. Su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica con un ascolto di 789.000 spettatori pari al 4.67% di share.

