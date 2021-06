Speed, quanti film sono? Quali premi ha vinto?

Speed, ecco quanti sono i film e quali sono i premi che ha vinto

Speed è un film di genere Azione, avventura e Crime uscito nel 1994 e diretto da Jan de Bont.

Jack Traven e Harry Temple, due agenti della squadra speciale anticrimine a Los Angeles si ritrovano a dover disinnescare un ordigno che un terrorista ha piazzato in un ascensore pieno di gente. Lo scopo dell’attentatore era quello di ricavare una grossa somma di denaro in cambio della vita degli ostaggi ma il suo piano fallisce.

I due agenti iniziano ad inseguirlo, lui per non farsi catturare fa esplodere una bomba e finge di essere morto nell’esplosione. Pochi giorni dopo il terrorista pensa ad un nuovo piano, fa esplodere un autobus uccidendo l’autista. Si mette poi in contatto con Jack Traven per dirgli che in un altro autobus ha piazzato una bomba simile, pronta ad armarsi non appena avrà raggiunto le 50 miglia orarie e ad esplodere al di sotto di questa velocità.

Il terrorista minaccia di far esplodere l’autobus se i passeggeri dovessero scendere e chiede una somma di denaro maggiore rispetto alla precedente. Jack riesce a salire sull’autobus e scopre che la velocità prevista per l’esplosione è stata raggiunta e la bomba si è quindi attivata.

Un criminale che si trova a bordo dell’autobus teme che Jack sia lia per arrestarlo e spara ferendo per errore l’autista, questo complicherà le cose. A mettersi alla guida è un altro passeggero di nome Annie Porter, ruolo interpretato da Sandra Bullock, mentre Jack è impegnato a trovare una soluzione che possa salvarli.

Speed ha avuto non poco successo, nel 1995 ha vinto due premi Oscar: miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. Il film ha avuto anche un sequel uscito nel 1997, Speed 2 – Senza limiti.

