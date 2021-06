Chi è Vittorio Scala, il nuovo fidanzato di Taylor Mega?

Ecco chi è Vittorio Scala, il nuovo compagno di Taylor Mega

Vittorio Scala, meglio noto come Mr Scala ha 38 anni ed è originario di Desenzano del Garda, in Lombardia. In passato, è stato un pizzaiolo ed è riuscito a fare della sua passione un vero e proprio lavoro. Infatti, è diventato pr e avrebbe lavorato con alcuni locali più in voga ed importati della vita notturna italiana prima di intraprendere un’attività sul mercato della società con un suo brand.

Il suo marchio si occupa di organizzazione di eventi, servizi di pubbliche relazioni, art direction e night life. Sarebbe inoltre direttore responsabile di una società che si occupa di patrimonio, gestione, fondi ed investimenti. Attualmente, vive a Lugano, in Svizzera. Il suo modello d’ispirazione? E’ Flavio Briatore, come ha raccontato lo stesso Vittorio in qualche intervista.

Nella vita privata è stato fidanzato con Juliana Nepomuceno, modella brasiliana nota per aver lavorato in diverse campagne pubblicitarie e marchi famosi in tutto il mondo. Attualmente, sta frequentando l’influencer Taylor Mega, con la quale è comparso in alcune Instagram Stories, tra cui quelle del bacio in piscina.

