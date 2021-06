Anticipazioni Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia svela: “Colpi di scena”

Il conduttore Filippo Bisciglia svela alcune anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island, tra colpi di scena, partecipanti e durata del docu-reality

Oggi, 30 giugno 2021 parte la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. A rivelare le prime anticipazioni, è stato il conduttore in una recente intervista a Di più. Stando a quanto rivelato da Bisciglia, le sei coppie sono “molto provate” e ci saranno dei “colpi di scena” che terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Qualche coppia potrebbe già abbandonare il villaggio? Chissà, nel frattempo c’è una coppia che farà molto discutere per la differenza di età.

Si tratta quella composta da Tommaso e Valentina, che hanno 19 anni di differenza. Lui ha 21 e lei 40 e questo ha già incuriosito parecchi telespettatori, chiedendosi se davvero il loro amore resisterà o meno. Come ha rivelato Valentina, il suo compagno è molto geloso e questo è diventato un vero e proprio problema per il rapporto. Un’altra coppia a suscitare curiosità è quella formata da Floriana e Federico, in cui lei ha scritto a Temptation poiché non si sente più desiderata dal suo compagno che ha iniziato a darla per scontata.

Chi sono i single?

Tra i tentatori di quest’anno troviamo un volto già noto in tv: Davide Basolo, detto L’alchimista nonché ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Gli altri ragazzi sono Luke, Manuel, Giuseppe, Marco, Luchino, Luca, Luciano, Salvatore, Alessio, Angelo, Samuele e Alessandro. Per quanto riguarda le tentatrici, ci sono Tania, Giuly, Vincenza, Rita, Gabry, Carlotta, Anastasia, Gabriella, Giulia, Angelica, Federica e Lucrezia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui