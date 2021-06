Don Carlo, edizione del 2013, in onda su RAI 5

Don Carlo, considerata tra le opere più co presso di Giuseppe Verdi, andrà in onda su RAI 5. Stiamo parlando della versione andata in scena presso il Teatro Regio di Torino nel 2013.

A suo tempo, appena pubblicata, fu Eugenio Montale a definire l’opera come la massima vetta del genio poetico verdiana. Parliamo di una tragedia che suggestiva in ogni sua sfaccettatura, viene resa ancor più struggente in questa particolare edizione.

A dirigere l’orchestra c’è il direttore Gianandrea Noseda, con la regia di Hugo de Ana che cura anche le scene e i costumi.

Nel cast vedremo vestire i panni di Don Carlo al tenore messicano Ramón Vargas. Ad interpretare Elisabetta c’è Svetlana Kasyan. Filippo II viene interpretato da Ildar Abdrazakov mentre il baritono francese Ludovic Tézier veste i panni di Rodrigo. Daniela Barcellona è la principessa Eboli, affiancata da Marco Spotti nel ruolo del Grande Inquisitore. Regia televisiva di Ariella Beddini.

