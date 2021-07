Ecco chi è Chiara Francini – età – carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice

Chiara Francini è una conduttrice, attrice e scrittrice, tanti i successi conquistati nel corso della sua carriera.

La conduttrice è nata il 20 dicembre del 1979 a Firenze, sin da giovanissima sognava di farsi spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo. Da ragazza ha conseguito la laurea in lettere all’Università degli Studi di Firenze, ha poi studiato recitazione al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino.

Chiara Francini in passato ha fatto il suo debutto in televisione con i programmi BlaBlaBla e Stracult, sul grande schermo l’abbiamo invece vista nel film di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima, in Radio sex e Il mattino ha l’oro in bocca. A farle ottenere maggiore visibilità è stato però il ruolo che ha interpretato nella fiction Tutti pazzi per amore 2 e la sua partecipazione a Colorado. La conduttrice è stata anche al timone di Love me Gender.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei dal momento che è sempre stata molto riservata. Sappiamo però che in passato ha avuto una lunga ed importante storia d’amore con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist. Da un po’ di tempo Chiara Francini è legata sentimentalmente al giornalista Francesco Maddaloni.

Sara Fonte

