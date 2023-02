Chiara Francini ha raggiunto la definitiva ribalta a livello nazionale come co-conduttrice della penultima serata di Sanremo 2023, ma alle sue spalle ha una carriera fatta di tanti successi (e sviluppata in ambiti diversissimi fra di loro). Andiamo a vederla assieme.

Chiara Francini è una nota attrice, scrittrice e conduttrice, nata il 20 dicembre 1979 a Firenze. Da ragazza ha conseguito il diploma al liceo Dante Alighieri e dopo la laurea in lettere (con 110 e lode) si è dedicata al teatro e alla recitazione, iniziando a studiare presso la scuola del teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino.

Dopo un quinquennio cn tanto teatro, per lei lo sbarco su piccolo e grande schermo: sul piccolo schermo lavora in diverse sitcom e miniserie e sul grande tra il 2007 e il 2008 è impegnata in quattro film, lavorando con artisti del calibro di Lillo e Greg (con cui lavora anche in tv), il conterraneo Leonardo Pieraccioni (in Una Moglie Bellissima, dove canta pure) ma soprattutto Spike Lee.

L’attrice nel 2010 ha recitato nei film Tutti pazzi per amore e Maschi contro femmine, l’anno successivo ha fatto anche parte del sequel Femmine contro maschi: entrambi i film vedono la regia di Fausto Brizzi, con cui lavorerà anche in un’altra occasione, così come lavorerà con altri noti registi italiani come Neri Prenti, Carlo Vanzina, Alessandro Genovesi.

Dopo gli esordi non da attrice in tv nel 2005 nei programmi Bla Bla e Stracult, insieme a Belen Rodriguez e Paolo Ruffini ha condotto Colorado nel 2011, ma in seguito sono state diverse altre le conduzioni che l’hanno vista protagonista (e sul palco dell’Ariston abbiamo visto che si trova assolutamente a suo agio nel ruolo): ha condotto Aggratis! su Rai 2 assieme a Fabio Canino, gli MTV Awards italiani nel 2014 ed è stata anche co-conduttrice di Domenica in nel bienno 2016-2017.

Continua a lavorare a teatro (il primo amore, d’altra parte, non si scorda mai), ma anche sui succitati schermi. Ma non è tutto, perché la Francini ha importanti velleità letterarie, che vi proponiamo di seguito.

Chiara Francini, banali curiosità

Tra le passioni di Chiara Francini c’è anche quella della scrittura, ha pubblicato il suo primo libro nel 2017 ‘Non parlare con la bocca piena’, nel 2018 è uscito ‘Mia madre non lo deve sapere’, l’anno successivo ha pubblicato ‘Un anno felice’ e nel 2020 ‘Il cielo stellato fa le fusa’ (tutti i suoi libri sono editi da Rizzoli). Collabora anche con La Stampa come editorialista. Da un suo monologo, Una ragazza come Io, è stato tratto uno spettacolo che ha debuttato nel luglio 2022 in occasione del Napoli Teatro Festival.

Andando alle curiosità ancor più banali su Chiara Francini (ma che sappiamo sono le info più cercate, ahinoi), possiamo dirvi che – leggiamo, non avendola misurata – è alta 166 cm e pesa 60 kg.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è fidanzata da lungo con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist, ma per questo abbiamo dedicato un post ad hoc. In assoluto possiamo dire che è molto riservata (così come emerge dal suo profilo Instagram, dove è seguita da 839k follower).

Infine, per concludere con una vera curiosità, Chiara Francini ha prestato la propria voce per il doppiaggio del personaggio di Matilda nel film di Angry Birds.

(Post pubblicato da Sara Fonte il 14 dicembre 2021, ampliato, aggiornato e ripubblicato il 26 febbraio 2023)