Ariana Grande, gesto di grande generosità: dona un milione di euro

Un milione di euro. Questa l’importante cifra messa a disposizione dalla nota attrice e cantautrice Ariana Grande per sostenere le persone in terapia.

L’artista ha avviato una collaborazione con BetterHelp, come riportato da lei stessa in un tweet pubblicato martedì, dove veniva condiviso il collegamento alla pagina del sito Web che descrive in dettaglio il programma della piattaforma che sostiene i servizi di salute mentale.

Con BetterHelp, infatti, è prevista l’opportunità di ottenere un mese gratuito di terapia più il 15% di sconto sul secondo mese.

Per Ariana Grande la terapia non dovrebbe essere per “pochi privilegiati”, ma piuttosto “qualcosa a cui tutti dovrebbero avere accesso”, specificando che la donazione è stata fatta “nella speranza di invogliare a chiedere aiuto e, si spera, a liberare la propria mente da qualsiasi tipo di giudizio nel fare questo passo”.

Ariana Grande ha condiviso il messaggio su Instagram, ricevendo molti elogi anche da Demi Lovato, un’altra celebrità che si impegna molto sull’argomento della salute mentale.

Come riportato da Elle, Ariana Grande ha preso molto a cuore il tema dopo aver trovato preziosissima la terapia per combattere i suoi problemi di salute mentale, tra cui il disturbo post traumatico da stress (PTSD) derivante dall’attentato terroristico della Manchester Arena del 2017 (con 23 morti, ndr), avvenuto proprio durante un suo concerto.

“La terapia mi ha salvato la vita così tante volte. Non bisogna avere paura di chiedere aiuto. Ho molto lavoro da fare, ma è un inizio anche solo essere consapevoli che è possibile”, aveva scritto l’artista in un tweet pubblicato nel 2018.

