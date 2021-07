I “misteri” di Salt, tra due possibili finali e un secondo capitolo che non sappiamo se uscirà

Salt, ecco perché il film ha due finali. Ci sarà il secondo capitolo?

Salt è un film del 2010 diretto da Philip Noyce. La protagonista è Angelina Jolie e interpreta il ruolo di Evelyn Salt, un’agente della CIA.

Evelyn Salt dovrà cercare di portare a termine la sua missione più rischiosa e pericola. Quale? Quella di salvare il presidente russo. È stato infatti rivelato un piano che prevede un attentato contro di lui che dovrebbe avvenire durante la sua prossima visita negli Stati Uniti in occasione dei funerali di Stato del Vicepresidente americano.

L’agente della CIA verrà accusata di essere una spia russa ed è per questo che pensano che ci sia lei dietro il complotto. Inizieranno subito a darle la caccia, lei dovrà quindi affrontare molte difficoltà per salvare se stessa e il presidente. Per moltissimi anni è stata un agente segreto, grazie alla sua esperienza riuscirà a dimostrare di essere più furba dei suoi colleghi.

Salt ha due diversi finali, il regista fece sapere che “ci sarebbe sempre stata una montagna di materiale alternativo che non si adattava nella versione teatrale” a causa dei diversi flashback utilizzati. Uscirono quindi due versioni extra, Director’s Cut e Extended Cut, definite dal regista come l’originale versione del film.

Noyce definì Director’s Cut come “la mia personale interpretazione del materiale, libera dalla politica e dalle restrizioni dei produttori, degli studi o delle valutazioni di censura”. Ha poi descritto il finale come “un finale ma solo un inizio, ed è un finale che capovolge l’intera storia”.

Ci sarà un sequel del film? Il regista aveva confermato in una passata intervista la possibilità di un sequel con queste parole: “In un paio di anni speriamo di farne un altro. Angelina è grande in questa parte. Quando la gente è andata a vedere il film ha pensato che fosse solo l’inizio”. Anche la famosa attrice aveva ammesso di voler tornare a recitare il ruolo di Evelyn Salt, ad oggi non è però noto se un nuovo capitolo ci sarà davvero in futuro.

