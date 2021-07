Ascolti tv prima serata giovedì 1 luglio 2021

Quali sono stati gli ascolti tv di giovedì 1 luglio? Lo vediamo insieme, prendendo come punto di riferimento sia i canali Rai che quelli Mediaset.



Per quanto concerne Rai 1 la replica di Doc Nelle tue mani, ha registrato circa 2.446.000 spettatori pari al 12.68% di share. Invece su Rai 2 la serie tv Squadra Speciale Cobra 11, con i nuovi episodi ha totalizzato 1.077.000 spettatori pari al 5.45% di share. Per Rai 3: Le Ragazze, il programma culturale dedicato alle donne del nostro Paese ha incuriosito 986.000 spettatori pari ad uno share del 5.45%. Per i canali Mediaset invece, Rete 4 con il programma di attualità Dritto e rovescio, si è parlato di audience di 1.093.000 spettatori, ovvero per la share 7.74%.

Su Canale 5 il programma culturale Viaggio nella grande bellezza ha registrato un audience del 1.692.000 spettatori per uno share del 10.29%. Infine il film su Italia 1: Vi presento i nostri, ha divertito circa 1.309.000 spettatori pari al 7.09% di share.

