Oroscopo di Paolo Fox dal 5 all’11 luglio, previsioni della settimana

Cosa avranno in servo per noi le stelle questa settimana? Lo scopriamo come sempre con l’oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno.

Ariete

Per i nati sotto al segno dell’Ariete si appresta a cominciare una settimana altalenante in amore. No mancheranno tensioni e situazioni poco piacevoli.

Nel lavoro, pur volendo non riesci a dare più di quanro stai facendo. Stanno anche aumentando le tue responsabilità ma piano piano imparerai a risolvere un problema specifico all’orizzonte.

Toro

La situazione sentimentale resta molto piatta. Forse sempre a causa della tua diffidenza e delle esperienze pregresse. In ogni caso le stelle ti invitano a fare tutto con calma.

Per quanro riguarda il lavoro, sei molto assente. Questa situazione proverà dei malcontenti e uno stato di agitazione generale.

Gemelli

In amore sembra che le cose stiano andando migliorare. Le stelle ti sorridono, ti rendono più forte e più audace. Approfutta quindi del momento per fare i tuoi passo.

Nel lavoro niente di eclatante. Piuttosto sarebbe meglio stare attenti alla situazione economica, in quanro avrai delle spese da fare a causa di piccoli sorti problemi.

Cancro

Giove è entrato in segno e questo ti favorisce in amore. Sei sempre mosso da una grande voglia di amare, e questa sembra la settimana perfetta per ripartire.

Per quanto riguarda il lavoro, non smetti di dargli priorità riuscendo quindi negli obiettivi che ti sei prefissato, sebbene ambisce a qualcosa di più.

Leone

I nati sotto al segno del Leone saranno chiamati al confronto. È giunto il momento di un face to face col partner. Servirà a tirare le somme? In ogni caso non manca la complicità e la solidità dei legami.

Nel lavoro sarà una settimana tranquilla. Occhio solo a qualche lieve calo di energia che potrebbe farti male.

Vergine

Se c’è una cosa che odi, è litigare. Per questo motivo se all’orizzonte ci sono delle discussioni ti consigliamo di evitarle. Stai provando rasare breccia nel cuore di qualcuno? la giornata di lunedì sara propizia.

Nel lavoro, a parte qualche piccolo malinteso in vista, arriveranno le conferme professionali che attendevi da un po’.

Bilancia

Ti senti sempre un eroe indistruttibile, ma in vero siamo tutti vulnerabili al mondo. Per questo evita discussioni sotto ogni punto ogni punto di vista.

Nel lavoro ci saranno delle relazioni importanti che faranno bene alla tua posizione. Complice anche una carica considerevole di energia, andrà tutto per il verso giusto.

Scorpione

Se hai un partner, sappi che questa settimana l’intesa tenderà a rafforzarsi. Infatti, sarà nel complesso un momento sereno, tranne lunedì che sarai giù di corda.

Nel lavoro per chi ha in embrione un’idea da un po’ La settimana che inizia sarà perfetta per portare avanti un progetto.

Sagittario

Venere è entrata nel tuo segno e favorisce la tua situazione sentimentale. Sarai per quesyo indotto a dare il meglio di te, recuperando in amore il periodo sinora perso.

Nel lavoro, qualcuno di voi sentirà di dover dare il massimo. In ogni caso, bisogna fare attenzione ad una situazione finanziaria improvvisa.

Capricorno

Non è un buon momento in amore, per questo le stelle ti invitano a stare calmo. Ci sono sono tensioni nell’aria che non fanno bene a te ma nemmeno al tuo partner.

Nel lavoro ci potrebbero essere degli incontri propizi. Anzi, questo sembra essere il momento migliore per firmare contratti.

Acquario

Lo sai bene che le parole dette possono essere mal comprese, quindi dovresti imparare a dire quello quello puoi. Questo tuo modo di essere spesso ti rende agli occhi del partner una persona poco amorevole, pur non essendo così.

Nel lavoro serve comprensione per superare un problema. Inoltre potrebbe essere necessario dover rivedere un progetto precedentemente andato in porto.

Pesci

La voglia di amare c’è, ma le difficoltà nelle relazioni sentimentali si fa spesso sentire. Questa condizione non ti fa stare bene ma ti mette giù di morale.

Nel lavoro, a parte qualche giornata in cui ti sentirai sottotono, è arrivato il momento momento ripartire e dare il meglio di te.

