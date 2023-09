Jupiter- Il destino dell’universo 2 esiste? Il flop delle sorelle Wachowski e il mancato sequel

Nel 2015, Jupiter – Il Destino dell’Universo, diretto dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski, è stato rilasciato nei cinema italiani. Questo film ambizioso prometteva di portare il pubblico in un’epica avventura di fantascienza, con eroi coraggiosi e nemici da sconfiggere. Il cast stellare includeva Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean ed Eddie Redmayne, insieme ad altri attori noti come Vanessa Kirby.

La complessa trama di Jupiter- Il destino dell’universo

La trama di Jupiter – Il Destino dell’Universo ci trasporta in un futuro non molto lontano, dove incontriamo Jupiter Jones (interpretata da Mila Kunis), una donna delle pulizie immigrata russa. La sua vita prende una svolta improvvisa quando viene attaccata da alieni misteriosi ma viene salvata da Caine (interpretato da Channing Tatum), un guerriero interplanetario al servizio di Titus Abrasax (Douglas Booth).

Si scopre che la Terra e altri pianeti sono sotto il controllo di una razza aliena che sfrutta le risorse per creare un siero della giovinezza. La morte della matriarca Seraphi Abrasax mette i tre eredi, Titus, Kalique (Tuppence Middleton) e Balem (Eddie Redmayne), in una lotta per il potere. Balem in particolare vuole eliminare Jupiter, che è un’involontaria erede dei geni della matriarca.

Jupiter inizia un’avventura pericolosa che la porta vicino alla morte più volte, in un mondo alieno e intricato.

Flop di incassi e problemi di produzione

Jupiter ha incassato circa 183 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato deludente considerando le grandi aspettative. Il film è stato il terzo insuccesso consecutivo per le sorelle Wachowski, dopo Speed Racer (2008) e Cloud Atlas (2012).

Fin dall’inizio, il film ha avuto difficoltà al botteghino, debuttando al terzo posto nella sua prima settimana nelle sale americane. Anche la critica non è stata gentile, con alcune recensioni che lo hanno definito “nonsense assoluto”. Il film ha ricevuto ben sei nomination ai Razzie Awards, tra cui peggior regia, peggior sceneggiatura e la vittoria di Eddie Redmayne come peggior attore non protagonista per la sua interpretazione di Balem.

La produzione del film ha subito molte turbolenze, con dirigenti che hanno abbandonato il progetto e cambiamenti significativi nelle prime fasi di lavorazione. Questo ha portato a un aumento sproporzionato del budget, con una revisione importante del film dopo proiezioni di prova fallite. Circa 2000 scene con effetti speciali sono state riprese, facendo lievitare il budget da 130 a oltre 200 milioni di dollari.

Jupiter- Il destino dell’universo 2 ci sarà?

L’uscita del primo capitolo è stata ritardata più volte, con la sua data finale di uscita che è stata il 6 febbraio 2015. Date le difficoltà di produzione, le prestazioni deludenti e la mancanza di interesse del pubblico, è improbabile che Jupiter – Il Destino dell’Universo abbia un seguito. Anche il rilascio su Netflix nel 2019 non sembra aver rianimato il progetto.