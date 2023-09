Bake Off Italia 2023: quando va in onda? Quando finisce? Chi sono i giudici

Il talent show culinario tanto atteso, Bake Off Italia, si prepara per la sua undicesima edizione. Questo programma, che ha fatto il suo debutto nel lontano 2013, ha saputo guadagnarsi un vasto pubblico grazie alla sua abilità nel coniugare intrattenimento e abilità culinarie di alto livello. L’edizione undicesima promette di superare tutte le aspettative, grazie a un cast attentamente selezionato e sfide che non solo metteranno alla prova le capacità tecniche dei partecipanti, ma coinvolgeranno anche emotivamente il pubblico.

Chi sono i giudici di Bake Off Italia e quando inizia l’edizione 2023 del talent?

La giuria, composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, rappresenta un mix di esperienza internazionale, creatività e rigorosa competenza tecnica. Ernst Knam, noto come “il Re del Cioccolato”, è un pasticcere di fama mondiale. Damiano Carrara, un pasticcere italo-americano, ha conquistato il pubblico sia in Italia che negli Stati Uniti con la sua personalità affabile e le sue creazioni innovative. Tommaso Foglia, con la sua vasta esperienza nel mondo della pasticceria, porta un tocco di rigore tecnico alla giuria.

Il programma farà il suo debutto l’8 settembre alle 21:20 su Real Time, con trasmissione simultanea su Nove. Quest’anno, il programma seguirà le avventure culinarie di 16 aspiranti pasticceri, ognuno con una storia unica e una passione per la pasticceria. Da un giovane studente di ingegneria biomedica a un perito chimico, da una casalinga a un ex autista di autobus, ogni partecipante porterà la propria personalità e abilità nella competizione.

Quando finisce Bake Off Italia 2023?

Anche se la data precisa della conclusione non è stata ancora annunciata, possiamo sicuramente aspettarci che il programma termini verso la fine di dicembre 2023, con una cerimonia finale che si svolgerà a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore. Ribadiamo comunque che il primo appuntamento è fissato per l’8 settembre alle 21:20 per iniziare questo emozionante viaggio culinario con Bake Off Italia 11.