Ascolti tv, lunedì 5 luglio 2021, prima serata

Come saranno andati gli ascolti di lunedì 5 luglio 2021? Tra omaggi alla cara Raffaella Carrà che ci ha lasciato nella giornata di ieri, e il programma Tamptation Island, chi ha avuto la meglio?

Partiamo da Rai1, il programma Carramba! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà ha registrato 2.581.000 ascolti, per il 13.8% di share. Proseguendo sui canali Rai, il secondo canale ha mandato in onda prima un episodio della serie tv Hawaii Five-0 e poi un episodio della serie tv N.C.I.S. New Orleans che hanno rispettivamente interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e 1.028.000 spettatori (5.2%). La replica di Report su Rai3 ha invece interessato 1.181.000 spettatori per uno share del 5.7%.

Passando ai canali Mediaset, Canale5 ha mandato in onda seconda puntata di Temptation Island che con uno share del 23% ha interessato 3.526.000 spettatori. Per Italia1 Gli Album di Freedom c’è stato un ascolto pari a 635.000 spettatori con lo share del 3.7%. Infine il programma di Rete4 Quarta Repubblica dedicato alla Carrà totalizza un a.m. di 1.220.000 spettatori (7.1%).

