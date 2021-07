Ascolti tv martedì 6 luglio 2021, prima serata

La prima serata di martedì 6 luglio ha visto il trionfo della partita degli europei Italia Spagna, conclusasi con la vittoria degli azzurri ai rigori. Ma quali sono stati gli ascolti tv?

Come anticipato il massimo share è stato della partita, andata in onda su Rai 1 con 17.414.000 telespettatori, per un ascolto del 67.5%. Proseguendo con i tempi supplementari la registrazione dei telespettatori è stata del 17.239.000 telespettatori per uno share del 68.8%. I rigori 17.353.000 telespettatori ed il 72.6%.

Proseguendo sui canali Rai, Rai 2 ha mandato in onda Il film Immenhof – L’avventura di un’estate con un ascolto del 571.000 telespettatori, share 2.18%.

Per Rai 3 Il film Ricomincio da noi ha registrato 466.000 telespettatori, share 1.78%.

Andando ai canali Mediaset, Canale 5 ha messo in onda La serie Mr Wrong – Lezioni d’amore con un netto ascolto di 854.000 telespettatori, per uno share del 3.4%. Per Italia 1 Il film Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I i telespettatori sono stati 203.000 per uno share dello 0.8%. Infine su Rete 4 Il film 7 eroiche cagne con 192.000 telespettatori, ha registrato lo share dello 0.74%

