Italia-Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo viene bloccato dalla sicurezza (VIDEO)

Il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci si è avvicinato alla tribuna e viene scambiato per un’invasore di campo: la scena dell’equivoco

Durante i rigori della partita Italia-Spagna agli Europei 2020, è accaduto qualche equivoco davvero molto curioso. Quando Jorginho ha mollato il calcio di rigore alle spalle di Union Simon, Leonardo Bonucci avrebbe voluto abbracciare i tifosi recandosi alla tribuna dello stadio per esultare la vittoria. A quel punto, è giunto un piccolo equivoco: l’addetta alla sicurezza è corsa subito incontro al difensore della Nazionale per bloccarlo per un braccio. Bonucci è apparso piuttosto interdetto, poiché non capiva cosa stesse accadendo. Pare che l’addetta alla sicurezza abbia scambiato il calciatore per un invasore di campo. La scena è diventata immediatamente virale sui social in poco tempo.

Ma lo Stewart che scambia Bonucci per uno del pubblico che ha invaso il campo? AHAAHAHAH#ItaliaSpagna #ITAESP

pic.twitter.com/izY9DDKSPD — ????_?89???? (@LilaP89) July 6, 2021

Bonucci non ha ancora commentato la scena in questione, poiché ha semplicemente raccontato l’andamento della partita Italia-Spagna: “E’ stata la partita più difficile che abbia mai giocato. Ancora una volta questa squadra ha mostrato i valori e la capacità di soffrire e la resilienza che ci contraddistingue a noi italiani. Grande Donnarumma e chi ha tirato ai rigori”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui