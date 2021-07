Ascolti tv mercoledì 7 luglio 2021, prima serata

Ancora una volta Su Rai 1 trionfa in termini di auditel la partita degli europei 2020. Ma vediamo uno ad uno i vari canali che share hanno realizzato.

Per Rai 1 Il match Inghilterra – Danimarca, partita di semifinale di Euro 2020, ha registrato 9.881.000 telespettatori, share 46.5%. Con la vittoria degli inglesi, la partita ha sbaragliato i programmi messi in onda dagli altri canali. Per il secondo canale, con uno share del 4,2%, il film La doppia vita di mio marito ha registrato 919.000 telespettatori, mentre il programma di attualità Chi l’ha visto? ha registrato 1.510.000 telespettatori, per uno share pari al 7.45%.



Passando ai canali Mediaset, la serie tv messa in onda da Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha avuto un netto di 1.306.000 telespettatori, pari ad uno share del 7%. Italia 1 ha mandato invece la seconda parte de Il film Hunger Games – Il canto della rivolta per cui c’è stato un auditel di 377.000 telespettatori, per uno share dell’1.9%.

Infine Rete 4 con Zona Bianca ha avuto appena 416.000 telespettatori, pari al 2.30% di share.

