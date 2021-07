Ascolti tv giovedì 8 luglio 2021, prima serata

Il giovedì televisivo, nella prima serata, si è risolto in termini di auditel e ascolti con uno share abbastanza alto per la replica della Fiction DOC andata in onda su Rai 1. Ma andiamo per ordine.

Partiamo dai canali Rai. Come anticipato su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di DOC – Nelle tue mani che ha registrato 2.169.000 telespettatori, per uno share del 12,89%. La fiction tedesca Squadra Speciale Cobra 1, andata in onda su Rai 2 ha avuto in ascolto 908.000 telespettatori, per uni share 4,66%. L’omaggio alla Carrà messo in onda su Rai 3 A raccontare comincia tu: Raffaella Carrà intervista Fiorello ha avuto un auditel di 2.571.000 telespettatori, con il 13,66% di share.



Per quel che riguarda invece i canali mediaset, Canale 5 ha mandato in onda Viaggio nella Grande Bellezza – Assisi e Orvieto con un numero di spettatori pari a 1.318.000 per uno share dell’8,32%. Italia 1 ha mandato invece in onda Il film Fast and Furious con una registrazione netta di spettatori pari a 964.000 ovvero share 5,50%. In ultimo Rete 4 con Il film L’allenatore nel pallone ha registrato 845.000 telespettatori, share 4,93%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui