La Boheme in onda su RAI 5

La Bohème, di Giacomo Puccini, andrà in onda nel venerdì venerdì RAI 5. Stiamo parlando di un’opera in quattro atti, dal libretto di Giacosa-Illica proposta nella versione diretta da Michele Mariotti. Fu con questa edizione che si inaugurò qualche anno fa il cartellone d’opera del Teatro Comunale di Bologna.

Trama dell’opera

Quattro amici vivono in una misera soffitta. Stiamo parlando del poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il musicista Schaunard ed il filosofo Colline che pur essendo sempre a corto di soldi vivono la vita in modo gaio e con boheme. Anche se spesso non hanno nemmeno da mangiare, ma la gioventù e la spensieratezza li favoriscono nel superare degli ostacoli.

Il cast

Nel cast vedremo Mariangela Sicilia, HasmiK Torosyan, Francesco Demuro, Nicola Alaimo.

