Spice Girls, pubblicato il brano “Feed Your Love” per festeggiare i 25 anni di Wannabe

Nella giornata di ieri le Spice Girls (e tutti i loro fan) hanno festeggiato i 25 anni di Wannabe, uno dei pezzi più celebri dell’amatissima band.

Per celebrare l’anniversario, le Spice Girls hanno rilasciato un ep, che prende il nome di “Wannabe 25”, dove sono presenti tre diverse versioni del brano che ha contribuito a far aumentare a dismisura la popolarità delle cinque “Spice” in tutto il mondo.

Tuttavia, nell’ep “Wannabe 25” è contenuta una chicca che ha mandato in visibilio i fan delle Spice Girls. Oltre alle versioni di Wannabe, infatti, gli affezionati hanno potuto ascoltare anche Feed Your Love, una ballad inedita che era rimasta nel cassetto dal 1996 fino ad oggi.

Come mai le Spice Girls non hanno mai rilasciato questo brano? Parlando del brano, il Sun ha spiegato come si tratti di un pezzo “lento e pieno di sentimento”, che non è mai stato pubblicato prima “perché all’epoca era considerata troppo audace per il pubblico delle Spice Girls”.

La canzone è stata infatti scritta nel 1995 assieme a Richard Stannard, paroliere e produttore discografico britannico famoso per aver portato alla ribalta proprio le Spice Girls, e Matt Rowe, anche lui noto “songwriter”. Feed Your Love vede anche la partecipazione di Victoria Beckham.

