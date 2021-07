Unbreakable – Il predestinato: quali sono gli altri film che compongono la Trilogia Eastrail 117?

Unbreakable – Il predestinato, la trama e gli altri film che compongono Trilogia Eastrail 117

Unbreakable – Il predestinato è un film del 2000, diretto da M. Night Shyamalan, fa parte della Trilogia Eastrail 117. Il film andrà in onda stasera, 9 luglio 2021, su Rai 4 alle 21:20.

La guardia giurata David Dunn vive insieme alla moglie e al figlio. Un giorno mentre si trova a bordo di un treno a causa di un guasto deragli, tutti i passeggeri perdono la vita tranne lui. Trova una busta sul parabrezza della sua auto nel giorno del funerale delle vittime, questa lo invita a recarsi nella galleria d’arte di Elijah Price. Il commerciante d’arte soffre di una rara malattia sin dalla nascita, l’osteogenesi imperfetta di tipo I, a causa della quale le sue ossa sono estremamente fragile e rischiano continuamente di rompersi.

Alla galleria d’arte David va insieme al figlio, Price gli propone la sua teoria dei supereroi nella realtà. È convinto che se lui rappresenta l’estrema fragilità umana qualcun altro è indistruttibile. La guardia giurata inizia a testare la teoria, all’inizio però è molto titubante. Inizia però a crederci quando ricorda l’incidente che causò la fine della sua carriera atletica. Anche in quella occasione rimase illeso e per salvare la moglie riuscì a strappare dall’auto una portiera.

Grazie all’aiuto di Elijah, noto anche come l’uomo di vetro, David capisce di essere in grado vedere gli atti criminali che hanno commesso le persone quando entra in contatto con loro. Decide quindi di iniziare a combattere i malvagi usando i suoi poteri.

Oltre a Unbreakable – Il predestinato fanno parte della Trilogia Eastrail 117 anche Split e Glass. M. Night Shyamalan scrisse Split sedici anni dopo il primo film che compone la trilogia, Glass uscì invece nel 2019, tre anni dopo il secondo film. Il personaggio di David Dunn è presente in tutti e tre i film e la trama riguarda sempre supereroi.

Sara Fonte

