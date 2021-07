E fuori nevica, commedia di Salemme, in onda su RAI 5

Se non hai mai visto E fuori nevica è giunto il momento di rifarti, grazie alla serata di RAI 5. Si tratta della commedia di Salemme registrata nel 1996.

Si tratta della storia di tre fratelli, che a morte d padre si ritrovano insieme per aprire testamento. Da un lato c’è Francesco detto Cico, autistico ma i realtà intelligente, molto più di quanro credono i fratelli. C’è poi Enzo, cantautore depresso, che mancava da casa da quando aveva 18 anni. Infine abbiame Stefano Righi, lavoratore indefesso che vive depresso per l’imminente matrimonio con la fidanzata. Per accedere accedere patrimonio Enzo e Stefano, devono prendersi cura di Cico. Il loro compito si rivela tutt’altro che facile e la convivenza dei tre uomini è ricca di sorprese e malintesi.

Nel cast vedremo Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande, Nando Paone, Vincenzo Salemme. Musiche Antonio Boccia. La sceneggiatura è di Tonino Festa, i costumi di Silvia Polidori, le foto di scena Gianluca Gallucci

